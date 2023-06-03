Путин направил приветствие участникам турнира по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина"

Мероприятие посвятили 85-летию со дня рождения тренера

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям Международного юношеского турнира по дзюдо "Кубок Анатолия Рахлина", посвященного 85-летию со дня рождения тренера, подчеркнув его уникальное педагогическое и творческое наследие. Телеграмма опубликована в субботу на сайте Кремля.

"Отрадно, что в Санкт-Петербурге, родном городе Анатолия Семеновича, на протяжении многих лет проводится турнир его имени. А это значит, что уникальное педагогическое, творческое наследие Анатолия Рахлина, его опыт, идеи, наработки сохраняются и приумножаются, помогают юным дзюдоистам добиваться успеха", - отметил президент.

Глава государства выразил уверенность, что турнир будет и впредь содействовать популяризации дзюдо, объединять своими благородными целями все больше участников, которые ценят идеалы и принципы этого самобытного вида единоборств, стремятся к вершинам мастерства. По его словам, соревнования станут значимым вкладом в сбережение памяти об Анатолии Рахлине.

Президент страны также пожелал осуществления намеченных планов участникам и гостям турнира.

Анатолий Рахлин родился 23 мая 1938 года в Ленинграде. За время тренерской работы воспитал несколько десятков мастеров спорта по дзюдо. Он был первым тренером по дзюдо Владимира Путина.

Заслуженный тренер России и заслуженный работник физической культуры РФ Анатолий Рахлин умер в августе 2013 года.