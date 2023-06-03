Лесун удивлен решением UIPM доверить главе федерации Шри-Ланки судьбу пятиборцев России

Спортсмен назвал странной комиссию, которая определяет, кому выступать из россиян, а кому нет

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Комиссия Международного союза современного пятиборья (UIPM) состоит в большинстве своем из людей, которые ранее ничем не проявили себя в этом виде спорта, и решение организации доверить им судьбу российских спортсменов выглядит очень странно. Такое мнение журналистам в субботу высказал олимпийский чемпион Александр Лесун.

"Это очень странная комиссия, - считает Лесун. - Единственный человек из нее, кто оставил свой след в пятиборье, - это египтянка Айя Медани, а остальные люди мне вообще не знакомы. В комиссию входит президент Федерации пятиборья Шри-Ланки, но там вообще есть пятиборье? Я не понимаю, как эти люди могут решать, допускать или нет российских спортсменов".

"Но, с другой стороны, я немного оптимистично смотрю на все это. Посмотрим, чем это все закончится", - добавил олимпийский чемпион.

Международный союз современного пятиборья в конце мая образовал комиссию по допуску российских и белорусских атлетов на международные соревнования. Ее возглавила участница трех Олимпийских игр, серебряная медалистка чемпионата мира 2008 года Медани. Также туда вошли Ана Рут Орельяна (Гватемала), Пак Сунджу (Южная Корея), Нишанте Пийясена (Шри-Ланка) и Харальд Верваэке (Бельгия). Они будут оценивать все заявки от спортсменов, тренерского и вспомогательного персонала в соответствии с критериями, которые будут определены UIPM совместно с Международным олимпийским комитетом.

"Я очень редко обращаю внимание на события в спортивной политике, я так устал от процесса, когда льют из пустого в порожнее. Стараюсь абстрагироваться от всего этого", - заключил Лесун.