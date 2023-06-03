Чемпион Игр-2016 пятиборец Лесун считает, что россиянам стоит ехать на Олимпиаду без флага

Спортсмен отметил, что через 20 лет никто не вспомнит, под каким флагом выступали россияне

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российским спортсменам стоит согласиться на выступление на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе, если Международный олимпийский комитет (МОК) выдвинет такое условие. Такое мнение журналистам в субботу высказал победитель Олимпиады 2016 года в современном пятиборье Александр Лесун.

"Я думаю, что россиянам стоит соглашаться на условие выступать на Олимпийских играх в нейтральном статусе, - сказал Лесун. - Будет у нас свой флаг или нет, но вся мировая элита все равно знает, откуда приехал спортсмен. А все эти подковерные игры вокруг флага и гимна - дело второе".

"Поймите, век спортсмена короток, и лет через 20 никто и не вспомнит, с каким флагом мы выступали на Олимпиаде. Самые сильные спортсмены раз в четыре года приезжают на самый важный старт в своей жизни, с которым ничто не идет в сравнение", - добавил олимпийский чемпион.

МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями. Международный олимпийский комитет также заметил, что речи о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры пока не идет.