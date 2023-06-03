Пятиборец Лесун рассчитывает, что россиян допустят до Олимпиады

Спортсмен считает, что эти соревнования очень сильно зависят от телевидения

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Отсутствие российских спортсменов на Играх 2024 года в Париже экономически не выгодно Международному олимпийскому комитету (МОК), поэтому допуск россиян на Олимпиаду очень реален. Такое мнение журналистам в субботу высказал олимпийский чемпион по современному пятиборью Александр Лесун.

"Я рассчитываю, что российских спортсменов допустят до Олимпийских игр, - признался Лесун. - Все-таки эти соревнования очень сильно зависят от телевидения, которое хочет транслировать шоу. А без россиян, которые являются лидерами во многих видах спорта, это шоу не будет таким зрелищным. Поэтому, думаю, что как-то наших спортсменов будут допускать, но длительный процесс ожидания, конечно, сильно напрягает".

МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями.