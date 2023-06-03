Американка Стивенс поддержала Соболенко, ограничившую общение с прессой на Roland Garros

Также теннисистка прокомментировала условия участия российских и белорусских спортсменов в Уимблдоне

ТАСС, 3 июня. Победительница Открытого чемпионата США 2017 года американка Слоан Стивенс с пониманием относится к решению белорусской теннисистки Арины Соболенко отказаться от участия в открытой пресс-конференции после матча третьего круга Roland Garros.

2 июня Соболенко со счетом 6:2, 6:2 обыграла россиянку Камиллу Рахимову. Белоруска отказалась от участия в открытой послематчевой пресс-конференции, заявив, что не чувствует себя в безопасности, отвечая на вопросы журналистов. Вместо этого Соболенко поговорила с отобранной организаторами турнира группой сотрудников СМИ. Ранее Соболенко отказалась отвечать на вопрос украинской журналистки после матча второго круга против представительницы Украины Марты Костюк.

"Я думаю, что каждый должен чувствовать безопасность и комфорт во время взаимодействий с прессой, и мне кажется, что если эти условия не соблюдаются, то с ее стороны было правильно принять решение не участвовать [в открытой пресс-конференции], сделать то, что лучше для нее", - заявила Стивенс.

Стивенс, входящая в Совет игроков Женской теннисной ассоциации (WTA), также прокомментировала вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на Уимблдон в текущем сезоне. "Опять же, главное, чтобы игроки чувствовали безопасность и комфорт, чтобы соблюдался принцип честной конкуренции и каждый мог играть", - подчеркнула она.

В 2022 году Уимблдон стал единственным турниром Большого шлема, на который не были допущены игроки из России и Белоруссии. "Я не могу сказать, что в прошлом году Уимблдон принял хорошее или плохое решение, но теперь, спустя год, мы находимся в другом месте и должны спросить себя: а что будет дальше? Комфортно ли чувствуют себя игроки, которые должны подписать какие-то документы? Чувствуют ли они, что их семьям ничего не угрожает в связи с этим?" - отметила Стивенс, добавив, что Совет игроков WTA постоянно принимает меры поддержки в отношении украинских спортсменок.

31 марта организаторы Уимблдона - Ассоциация лаун-тенниса Великобритании и Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета - приняли решение допустить российских и белорусских спортсменов до участия в турнире в качестве нейтральных спортсменов и при соблюдении ряда условий. В пресс-службе соревнований отметили, что игрокам запрещено выражать поддержку проведению специальной военной операции в различных формах и получать финансирование от российского и белорусского государств и компаний, управляемых или контролируемых государствами. Турнир пройдет с 3 по 16 июля.