Лесун: российским пятиборцам после возвращения на международную арену придется непросто

По мнению спортсмена, россияне будут испытывать проблемы физического и психологического плана

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российским пятиборцам после возвращения на международную арену на первых стартах будет непросто конкурировать с сильнейшими зарубежными спортсменами. Такое мнение журналистам в субботу высказал олимпийский чемпион 2016 года Александр Лесун.

"Если наших спортсменов сейчас допустят до международных стартов, то на первых турнирах нам будет непросто сражаться на равных с мировыми лидерами, - сказал Лесун. - Мы будем иметь проблемы физического и психологического плана. Это мое мнение, и я допускаю, что могу ошибаться".

"Все-таки на внутренних стартах конкуренция не та, отсутствует мотивация и в тренировочном процессе. В том же фехтовании противостоять разным школам дорогого стоит, а дома мы друг друга знаем как облупленных", - добавил олимпийский чемпион.

В конце мая Международный союз современного пятиборья (UIPM) заявил о создании рабочей группы по выработке критериев допуска российских и белорусских спортсменов до международных стартов. С марта 2022 года россияне и белорусы лишены возможности выступать на турнирах под эгидой UIPM.

"Самое страшное то, что в сегодняшней сложной ситуации, если она затянется, мы можем потерять юношей и юниоров. Взрослые спортсмены понимают, для чего тренируются, а у молодых мотивации нет. Раньше хорошим стимулом были выезды на заграничные турниры, участие в мировых и европейских первенствах. А сейчас молодежь постепенно приходит к выводу, что сейчас, может быть, лучше пойти учиться, чем заниматься пятиборьем", - заметил Лесун.

"Я не вижу, чтобы молодых спортсменов сильно поддерживали. Тренеры стараются мотивировать их, но этого явно недостаточно", - заключил победитель Олимпиады в Рио-де-Жанейро.