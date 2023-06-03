3 июня, 09:53
Roland Garros

Победительница Уимблдона Рыбакина снялась с Roland Garros

AP Photo/ Jean-Francois Badias
Елена Рыбакина
© AP Photo/ Jean-Francois Badias

В субботу теннисистка из Казахстана должна была сыграть в матче третьего круга против испанки Сары Соррибес-Тормо

ТАСС, 3 июня. Теннисистка Елена Рыбакина, представляющая Казахстан, снялась с матча третьего круга на Roland Garros. Об этом в субботу сообщает пресс-служба соревнований.

В субботу Рыбакина в третьем круге Roland Garros должна была сыграть с испанкой Сарой Соррибес-Тормо. Испанская тенниситка в следующем круге встретится с победительницей матча между россиянкой Екатериной Александровой и бразильянкой Беатрис Хаддад Майей.

"Вчера и позавчеры мне было нехорошо. Сегодня ночью я не спала, у меня температура. В таком состоянии очень сложно играть. Я постараюсь восстановиться к травяному сезону", - сказала Рыбакина на пресс-конференции.

Рыбакиной 23 года, она родилась в Москве и до 2018 года представляла Россию. В рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) она занимает четвертую строчку. На счету Рыбакиной пять титулов под эгидой организации, в 2022 году она стала победительницей Уимблдона, а в 2023 году дошла до финала Australian Open. 

Теги:
Roland Garros
© Информационное агентство ТАСС
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