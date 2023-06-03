Чесноков: теннисистка Павлюченкова почувствовала вкус больших побед на Roland Garros

В пятницу спортсменка вышла в четвертый круг турнира

МОСКВА 3 июня. /ТАСС/. Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова здорово играет на Открытом чемпионате Франции (Roland Garros), она вновь почувствовала вкус больших побед. Такое мнение ТАСС в субботу высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

В пятницу Павлюченкова обыграла соотечественницу Анастасию Потапову и вышла в четвертый круг турнира, где сыграет с бельгийкой Элизе Мертенс.

"Павлюченкова здорово играет на этом турнире, - сказал Чесноков. - Она нашла свою форму и вновь почувствовала вкус больших побед, которых ей не хватало. Жалко, что наши спортсменки так рано встречаются друг с другом на крупных турнирах, надеюсь, в будущем они будут играть на более поздних стадиях".

Павлюченковой 31 год, она располагается на 333-й позиции мирового рейтинга. Спортсменка побеждала на 12 турнирах WTA. В 2021 году россиянка дошла до финала Открытого чемпионата Франции, что является ее лучшим результатом на турнирах Большого шлема. В том же году она стала олимпийской чемпионкой в миксте в паре с Андреем Рублевым, а в составе сборной России выиграла Кубок Билли Джин Кинг. В мае прошлого года россиянка досрочно завершила сезон из-за травмы.

Женский одиночный турнир на Открытом чемпионате Франции завершится 10 июня.