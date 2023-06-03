Победитель Игр-2016 Лесун предложил подумать над организацией альтернативной Олимпиады

Пятиборец наличие желания, административного и финансового ресурса условиями реализации данного проекта

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Организация альтернативных Олимпийских игр могла бы стать для российских и белорусских спортсменов одним из путей выхода из изоляции, в которой они находятся из-за действий Международного олимпийского комитета (МОК). Такое мнение журналистам в субботу высказал олимпийский чемпион 2016 года по современному пятиборью Александр Лесун.

"Мне очень обидно от того, что мировое олимпийское движение шаг за шагом отдаляется от принципов своего основателя Пьера де Кубертена, - признался Лесун. - И тогда в сегодняшней ситуации почему бы не попробовать организовать альтернативные Олимпийские игры? Да, вложения потребуются большие, окупаемым этот спортивный проект станет далеко не сразу. Но при наличии желания, подкрепленного серьезными административными и финансовыми ресурсами, можно было бы заняться реализацией альтернативной Олимпиады".

"МОК почувствовал бы конкуренцию и сам начал бы предпринимать какие-то действия. И если в новом проекте будет участвовать 30-40 стран, то как МОК может их потом отстранить от своих стартов? Но на данный момент никакой альтернативы сегодняшним Олимпийским играм нет", - заключил Лесун.

В конце мая Международный союз современного пятиборья (UIPM) заявил о создании рабочей группе по выработке критериев допуска российских и белорусских спортсменов до международных стартов. С марта 2022 года россияне и белорусы лишены возможности выступать на турнирах под эгидой UIPM.

МОК 28 марта рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. Также российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта. Предложения МОК носят рекомендательный характер, критерии допуска россиян должны быть определены международными спортивными федерациями. МОК также заметил, что речи о допуске спортсменов из России и Белоруссии на Олимпийские игры пока не идет.