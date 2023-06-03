Тренер российских футболистов отметил главные качества бразильских команд на Кубке БРИКС

Юношеская сборная России заняла на турнире второе место

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Все футболисты юношеских команд Бразилии показали высокую техническую подготовку, игры с ними проходили для юношеской сборной России (игроки до 17 лет) при большой интенсивности и большом количестве единоборств. Об этом ТАСС в субботу рассказал старший тренер сборной России Денис Первушин.

Сборная России на групповом этапе обыграла "Фламенго" (2:0), "Насьонал" (7:0) и "Коринтианс" (2:1), в полуфинале в серии пенальти победила "Сантос" (основное время - 2:2), в финале уступила петербургскому "Зениту" (0:1).

"Чем бразильские команды отличаются от наших? В первую очередь это интенсивность и единоборства, - сказал Первушин. - Даже в финале мы играли с командой из России, была не такая интенсивность, не такое количество единоборств. Играя с бразильскими командами, была очень высокая степень единоборств, судьи допускали довольно хороший уровень борьбы. Что понравилось, это техническая подготовка, безусловно, все футболисты всех бразильских команд вне зависимости от позиции очень легко обыгрывают один в один, то есть с мячом просто шикарно работают. Конечно, и скоростные возможности, не видел у бразильских команд медленных футболистов, то есть все взрывные, быстрые, бегут".

"Все матчи были полезными, но у каждой игры своя история. В первом матче мы были только с дороги, только приехали, скажем так, еще в стадии акклиматизации были. Второй матч - качество поля немного нас ошарашило, третий был очень своеобразным, потому что очень высокая интенсивность. В матче с "Коринтиансом" была самая качественная игра, был хороший темп, уровень соперника был очень высокий. Что касается "Сантоса", вы видели, что закрутка получилась с пенальти, но а в финале просто не хватило сил. Мы не смогли достучаться до ребят в плане психологии, что это финал, последняя игра, они нас не услышали", - добавил старший тренер юношеской сборной России.

Первушин отметил, что тренерский штаб не смог правильно настроить команду на финал. "Хочу поздравить с победой "Зенит", они заслуженно победили, мы играли, мягко говоря, плохо, наверное, сказалось то, что мы не успели восстановиться после прошлого матча, на который потратили много эмоций и сил, - сказал Первушин. - Но опять-таки нужно отдать должное, что "Зенит" тоже играл, то есть, в принципе, команды в равных условиях. Просто мы пытались достучаться до ребят, настроить их на игру, видно, где-то не смогли достучаться, и они не услышали, что это важная игра, потому что в их голове сборная выше классом, чем клуб. Но это все нужно доказывать, это все на словах, а на футбольном поле зачастую бывает наоборот".

Кубок БРИКС проходил с 27 мая по 2 июня в Бразилии, в турнире приняли участие команды до 17 лет.