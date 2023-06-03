Тренер российских футболистов назвал хорошей организацию Кубка БРИКС

Соревнования проходили в Бразилии

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Кубок БРИКС по футболу был хорошо организован и позволил командам почувствовать соревновательный дух. Такое мнение ТАСС в субботу высказал старший тренер юношеской сборной России (игроки до 17 лет) Денис Первушин.

2 июня юношеская сборная России уступила в финале турнира футболистам петербургского "Зенита" (0:1).

"Турнир очень понравился, потому что никакие товарищеские матчи не сравнимы с турниром, в котором есть соревновательный дух, частые игры - это лучше, чем тренировки, - сказал Первушин. - Наверное, таких моментов, что не понравилось, нет. Мы очень довольны, что нас пригласили на этот турнир, мы пытались показать свой максимум, из пяти игр, наверное, 3,5 матча мы достаточно на хорошем уровне провели. Финал не получился, до этого второй тайм с "Сантосом" - наши силы нас покинули".

"Все прошло в штатном режиме, мы достаточно быстро адаптировались и к погоде, и к разнице во времени, то есть проблем особо не было. Что касается организации - все было на хорошем уровне. Единственное, что я бы проводил игры не каждый день, а через день. Это дает возможность хотя бы немного восстановиться и показывать более высокую интенсивность в матчах. Когда три игры подряд - достаточно сложно это делать", - добавил он.

Кубок БРИКС проходил с 27 мая по 2 июня в Бразилии, в турнире приняли участие команды до 17 лет. Помимо российской сборной и "Зенита", в соревнованиях приняли участие шесть бразильских команд - "Атлетико Жувентус", "Коринтианс", "Насьональ", "Сантос", "Палмейрас" и "Фламенго".