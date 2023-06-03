Трехкратный победитель Лиги чемпионов Асенсио покинет "Реал"

Испанский полузащитник выступал за мадридцев с 2015 года

ТАСС, 3 июня. Испанский полузащитник Марко Асенсио покинет мадридский "Реал" по окончании сезона-2022/23. Об этом в субботу сообщает пресс-служба "Реала".

"Реал Мадрид" хотел бы выразить свою благодарность и привязанность к Марко Асенсио, игроку, который семь сезонов защищал нашу эмблему и нашу футболку. Он пришел в "Реал Мадрид", когда ему было всего 20 лет, и ему удалось войти в историю нашего клуба в составе команды, которая блистала в один из самых успешных периодов, - говорится в сообщении пресс-службы. - Мы никогда не забудем его карьеру и образцовое поведение за все это время. "Реал" всегда был и будет его домом, и он желает ему и его семье удачи на этом новом этапе".

Асенсио 27 лет, он перешел в "Реал" в 2015 году, в сезоне-2015/16 полузащитник на правах аренды выступал за "Эспаньол". В составе "Реала" Асенсио стал трехкратным победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира, трехкратным чемпионом Испании, а также обладателем Кубка Испании. С 2013 по 2015 год Асенсио выступал за "Мальорку", главным тренером которой с 2014 по 2015 год был Валерий Карпин, возглавляющий сейчас сборную России и "Ростов".

В составе сборной Испании Асенсио стал серебряным призером Олимпийских игр в Токио.