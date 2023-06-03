Футбольные клубы "Уфа" и "Велес" вылетели из Первой лиги

Также второй по силе дивизион чемпионата России покинули "Краснодар-2" и "Волга"

ТАСС, 3 июня. Футбольный клуб "Уфа" и московский "Велес" вылетели из Мелбет - Первой лиги по итогам сезона-2022/23. Заключительный тур соревнования проходит в субботу.

"Уфа" на своем поле со счетом 1:2 проиграла краснодарской "Кубани". "Велес" на выезде уступил калининградской "Балтике" (1:2). "Уфа" набрала 32 очка и заняла 16-е место в турнирной таблице, "Велес" с 33 очками стал 15-м. "Кубань" благодаря победе в последнем туре заняла 14-ю строчку с 37 очками и сохранила место в Первой лиге на следующий сезон.

Ранее из Первой лиги досрочно вылетели "Краснодар-2" и ульяновская "Волга". Из Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) во второй по силе дивизион опустились подмосковные "Химки" и столичное "Торпедо". Из Второй лиги поднялись новороссийский "Черноморец", "Ленинградец" из Ленинградской области, "Тюмень" и саратовский "Сокол". В РПЛ вышли казанский "Рубин" и "Балтика".

"Уфа" в прошлом сезоне выступала в РПЛ и вылетела по итогам стыковых матчей, проиграв "Оренбургу". Уфимцы выступали в элитном дивизионе с 2014 года, лучшим достижением является шестое место в сезоне-2017/18.

"Велес" выступал в Первой лиге с сезона-2020/21.