Россиянин Махмадбеков стал победителем этапа Гран-при по дзюдо в Таджикистане

Отечественные спортсмены допущены к соревнованиям в нейтральном статусе

ТАСС, 3 июня. Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков в субботу занял первое место на этапе Гран-при в весовой категории до 73 кг. Соревнования проходят в Душанбе.

В финальной схватке Махмадбеков победил представителя Таджикистана Бехруза Ходжазоду. Бронзовые медали завоевали француз Бенджамин Аксус и мексиканец Жильберто Кардосо.

Этап Гран-при в Душанбе завершится 4 июня.

28 марта исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал международным спортивным федерациям допускать российских и белорусских атлетов к международным турнирам исключительно в нейтральном статусе, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку спецоперации на Украине и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. 29 апреля Международная федерация дзюдо разрешила спортсменам из России и Белоруссии принять участие в соревнованиях в нейтральном статусе, они смогли выступить на чемпионате мира, который прошел в Катаре с 7 по 14 мая, при этом после проверки восьми российским спортсменам и делегатам было отказано в допуске к первенству.