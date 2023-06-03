Лионель Месси объявил об уходе из ПСЖ

Аргентинец выступал за парижскую команду с 2021 года

ТАСС, 3 июня. Чемпион мира по футболу 2022 года, семикратный обладатель "Золотого мяча" аргентинец Лионель Месси объявил об уходе из французского "Пари Сен-Жермен" по окончании сезона. Комментарий Месси в субботу в Twitter приводит журналист Фабрицио Романо со ссылкой на телеканал ESPN.

"Я счастлив, что смог представлять ПСЖ, мне очень понравилось играть в этой команде и с такими хорошими игроками. Я хочу поблагодарить клуб за прекрасный опыт в Париже", - сказал Месси.

Месси перешел во французский клуб летом 2021 года на правах свободного агента. В составе команды он провел 74 матча в различных турнирах, в которых отметился 32 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ он дважды стал чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны.

ПСЖ 3 июня сыграет дома против "Клермона" в заключительном туре чемпионата Франции. Парижский клуб ранее гарантировал себе победу в турнире.

С 2003 по 2021 год Месси играл за "Барселону", в ее составе нападающий десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, седьмой раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

В составе сборной Аргентины Месси принял участие в 174 матчах, забив 102 мяча и отдав 56 голевых передач. Нападающий является чемпионом мира (2022), победителем Кубка Америки (2021) и олимпийским чемпионом (2008).