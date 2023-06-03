В Москве прошел теннисный турнир в рамках фестиваля "Сильные фигуры"

В соревнованиях приняли участие дети в возрасте до 14 лет

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Турнир по теннису среди детей состоялся в субботу в рамках международного фестиваля интеллектуальных видов спорта "Сильные фигуры". Об этом ТАСС сообщили организаторы соревнований.

Соревнования прошли в теннисной академии Vnukovo Country Club. В них приняли участие дети до 14 лет, медали были разыграны в трех возрастных категориях.

В категории "Зеленый мяч" победу одержал Александр Сушков, в категории "Желтый мяч Lite" - Анастасия Васильева, в категории "Желтый мяч Pro" - Ярослав Сахаров.

В церемонии награждения призеров турнира приняла участие Маргарита Гаспарян - победительница двух турниров Женской теннисной ассоциации в одиночном разряде и финалистка Кубка Федерации 2013 года.

Детский турнир по теннису состоялся второй год подряд, в то время как "Сильные фигуры" проходит уже в пятый. В рамках фестиваля любители пробуют свои силы в игре с профессионалами, организаторы приглашают на соревнования медийных лиц для популяризации интеллектуальные видов спорта.

В рамках фестиваля в мае впервые прошли соревнования по русскому бильярду. До октября состоится еще несколько турниров: по шахматам в Екатеринбурге (24 июня) и по гольфу в Нахабине (23 июля). 1 октября в Дмитровском районе Подмосковья пройдут соревнования по гольфу между сборными России и мира.