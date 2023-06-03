Матыцин отметил важность участия спортивных делегаций из ЛНР в сборах и соревнованиях

Делегация Министерства спорта с рабочим визитом посетила Луганск

ТАСС, 3 июня. Министр спорта РФ Олег Матыцин считает важным участие спортивных делегаций из Луганской Народной Республики в сборах и соревнованиях. Комментарий Матыцина по итогам рабочей поездки в ЛНР приводит в субботу пресс-служба Минспорта.

В Луганске делегация Минспорта провела рабочее совещание с руководством республики, а также при участии региональных министров спорта ЛНР, ДНР и Запорожской области. В рамках визита состоялся осмотр спортивной инфраструктуры и был подписан ряд соглашений.

"У нас страна возможностей, сложности и вызовы позволяют нам оценить собственные ресурсы. Президент России поставил задачу максимально сбалансировать развитие региона и обеспечить все необходимые условия для восстановления мирной жизни, мы делаем все возможное совместно с руководством ЛНР, общероссийскими спортивными федерациями, Паралимпийским комитетом России. Создан специальный фонд "Наш спорт", который помогает реализовать проекты, связанные с материальной базой, реконструкцией инвентаря, поставкой профессионального оборудования. Также важными направлениями являются повышение квалификации кадров, участие спортивных делегаций республики в сборах и соревнованиях", - отметил Матыцин.

"Мы со своей стороны готовы оказывать всю необходимую поддержку, работаем с вами в режиме 24 на 7. Видим ваш напор, энтузиазм, профессионализм. Уверен, что совместными усилиями достигнем все поставленные задачи как можно быстрее", - добавил министр спорта РФ.

Фонд восстановления спорта "Наш спорт", созданный при поддержке Минспорта России, заключил в рамках визита ряд соглашений о сотрудничестве с региональными министерствами спорта на строительство спортивной трассы для воздушно-силовых атлетических дисциплин в ДНР и строительство площадок ГТО во всех четырех регионах. Фондом передана первая партия спортивного оборудования и инвентаря спортивным школам ДНР и ЛНР.