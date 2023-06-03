Журналист удалил сообщение об уходе Месси из ПСЖ

Ранее в субботу Фабрицио Романо написал о том, что аргентинский нападающий попрощался с парижским футбольным клубом

ТАСС, 3 июня. Итальянский журналист Фабрицио Романо в субботу удалил сообщение в "Твиттере" об уходе аргентинского нападающего Лионеля Месси из французского "Пари Сен-Жермен".

Ранее в субботу Романо со ссылкой на телеканал ESPN привел комментарий Месси о прощании с парижским клубом. Позднее сообщение было удалено.

ПСЖ 3 июня сыграет дома против "Клермона" в заключительном туре чемпионата Франции. Парижский клуб ранее гарантировал себе победу в турнире. В четверг главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье заявил, что Месси 3 июня проведет последний матч за ПСЖ. Затем пресс-служба французского клуба опровергла заявление тренера.

Месси 35 лет, он перешел во французский клуб летом 2021 года на правах свободного агента. В составе команды аргентинец провел 74 матча в различных турнирах, в которых отметился 32 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ он дважды стал чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны.

С 2003 по 2021 год Месси играл за "Барселону", в ее составе нападающий 10 раз стал чемпионом Испании, по 7 раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, 4 раза побеждал в Лиге чемпионов, по 3 раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, седьмой раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.