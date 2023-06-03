Россиянка Хузина вышла в финал чемпионата мира по тхэквондо

В полуфинале спортсменка оказалась сильнее британки Аалии Пауэлл

ТАСС, 3 июня. Российская тхэквондистка Лилия Хузина в субботу вышла в финал чемпионата мира в весовой категории до 62 кг. Соревнования проходят в Баку.

В полуфинале она оказалась сильнее британки Аалии Пауэлл. На чемпионате мира не проводятся поединки за третье место, поэтому Пауэлл получит бронзовую медаль. Во втором полуфинале встретятся представительница Узбекистана Феруза Садикова и бразильянка Каролин Сантос.

Чемпионат мира по тхэквондо завершится 4 июня. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе. В заявку на турнир вошли 16 российских спортсменов. Всемирная федерация тхэквондо не допустила до участия в чемпионате олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина.

Российские спортсмены на чемпионате мира ранее завоевали две бронзовые медали. Кадырбек Дауров вышел в полуфинал в весовой категории до 74 кг и гарантировал как минимум бронзовую награду.