3 июня, 14:48
Roland Garros

Тарпищев: Андреева может записать себе в плюс выступление на Roland Garros

Александр Щербак/ ТАСС
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев
© Александр Щербак/ ТАСС

В субботу российская теннисистка не смогла выйти в четвертый круг на дебютном турнире Большого шлема

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Шестнадцатилетняя российская теннисистка Мирра Андреева уступила американке Коко Гауфф в матче третьего круга Roland Garros из-за усталости, но ее выступление на турнире заслуживает высокой оценки. Такое мнение ТАСС в субботу высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (5:7), 6:1, 6:1 в пользу Гауфф, посеянной на турнире под шестым номером. Андреева попала в основную сетку турнира благодаря победе в квалификации.

"Очень обидное поражение Андреевой, но она "наелась". Жалко, что не смогла пройти дальше - Андреева играла не хуже, ни в чем не уступала Гауфф, - сказал Тарпищев. - В любом случае выступление в этом году на Roland Garros может записать себе в плюс. Она никого не боится, играет, созидает, просто молодец".

Андреева впервые принимала участие в основной сетке турнира Большого шлема на взрослом уровне. Россиянка, которой 29 апреля исполнилось 16 лет, занимает 143-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. В текущем сезоне Андреева дошла до финала юниорского Australian Open, в котором уступила соотечественнице Алине Корнеевой.16 апреля спортсменка завоевала титул на турнире Международной федерации тенниса в Кьяссо (Швейцария), 23 апреля выиграла соревнования в Беллинцоне (Швейцария). Россиянка стала первой в истории теннисисткой, выигравшей несколько титулов на уровне W60 или выше до 16-летия. 

Теги:
Roland GarrosТарпищев, Шамиль Анвярович
© Информационное агентство ТАСС
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