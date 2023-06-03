Дзюдоист Махмадбеков рассказал, что испытал гордость после победы на Гран-при в Душанбе

В финальной схватке россиянин победил представителя Таджикистана Бехруза Ходжазоду

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Российский дзюдоист Махмадбек Махмадбеков испытал гордость после победы в финале Гран-при в Душанбе в весовой категории до 73 кг. Об этом спортсмен в субботу рассказал ТАСС по телефону.

В финальной схватке Махмадбеков победил представителя Таджикистана Бехруза Ходжазоду. Бронзовые медали завоевали француз Бенджамин Аксус и мексиканец Жильберто Кардосо.

"Мы спортсмены, мы всю жизнь тренировались, у нас одна большая семья. Сегодня все это видели. В такие моменты, как сегодня, хочется все оставить и тренироваться дальше, чтобы и дальше испытывать эти эмоции. Я родился и вырос в России, но моя семья родом отсюда (из Таджикистана - прим. ТАСС), мои корни и мое сердце здесь. На улицах в Таджикистане меня часто узнают, фотографируются, ведь здесь живут дзюдо. А сегодня в Душанбе приехала вся моя семья, мои близкие, я не мог их подвести. Сейчас испытываю настоящую гордость", - сказал Махмадбеков.

Гран-при в Душанбе завершится 4 июня.