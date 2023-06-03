Российский тхэквондист Дауров завоевал бронзовую медаль чемпионата мира

В полуфинале спортсмен уступил сербу Стефану Такову

ТАСС, 3 июня. Российский тхэквондист Кадырбек Дауров уступил сербу Стефану Такову в полуфинальной схватке чемпионата мира в весовой категории до 74 кг. Поединок прошел в субботу в Баку.

В другом полуфинале австралиец Леон Сейранович не смог одолеть хорвата Марко Голубича. Таков и Голубич встретятся в финале. На чемпионате мира не проводятся поединки за третье место, поэтому Дауров и Сейранович получат бронзовые медали.

Российские спортсмены на чемпионате мира ранее завоевали две бронзовые медали: в весовой категории до 73 кг бронзу выиграла Полина Хан, в категории свыше 73 кг - Кристина Адебайо. Также чемпионкой мира в категории до 62 кг стала Лилия Хузина.

Чемпионат мира по тхэквондо завершится 4 июня. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе. В заявку на турнир вошли 16 российских спортсменов. Всемирная федерация тхэквондо не допустила до участия в чемпионате олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина.