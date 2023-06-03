Тарпищев объяснил поражение Рублева на Roland Garros однообразной игрой

Президент Федерации тенниса России высоко оценил шансы Карен Хачанова обыграть итальянца Лоренцо Сонего в матче четвертого круга

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Российский теннисист Андрей Рублев не использовал предоставившиеся ему моменты и действовал однообразно, поэтому проиграл итальянцу Лоренцо Сонего в матче третьего круга Roland Garros. Такое мнение ТАСС в субботу высказал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.

Матч между Рублевым и Сонего прошел 2 июня и завершился со счетом 5:7, 0:6, 6:3, 7:6 (7:5), 6:3 в пользу итальянца.

"Рублев не использовал моменты, которые у него были по ходу матча. Не додавил, где-то удачи не хватило, - сказал Тарпищев. - Плюс он действует однообразно. Соперник по ходу матча приноровился к игре Андрея и в концовке был сильнее".

В четвертом круге Сонего сыграет с россиянином Кареном Хачановым. "Карен, во-первых, хорошо подает. Во-вторых, не проигрывает своего. Пройти дальше он может", - добавил Тарпищев.