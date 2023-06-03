Хузина принесла сборной России первое золото чемпионата мира по тхэквондо

В финальной схватке в категории до 62 кг россиянка победила Каролин Сантос из Бразилии

ТАСС, 3 июня. Российская тхэквондистка Лилия Хузина в субботу победила бразильянку Каролин Сантос в финальной схватке в категории до 62 кг на чемпионате мира. Соревнования проходят в Баку.

В полуфинале, прошедшем ранее в субботу, Хузина оказалась сильнее британки Аалии Пауэлл. Сантос вышла в финал, оказавшись сильнее представительницы Узбекистана Ферузы Садиковой. На чемпионате мира не проводятся поединки за третье место, поэтому Пауэлл и Садикова автоматически завоевали бронзу.

Это первая золотая медаль для российских спортсменов на чемпионате мира. Ранее россияне на турнире завоевали три бронзовые награды: у женщин в весовой категории до 73 кг бронзу выиграла Полина Хан, в категории свыше 73 кг - Кристина Адебайо, у мужчин в категории до 74 кг - Кадырбек Дауров.

Чемпионат мира по тхэквондо завершится 4 июня. Российские и белорусские спортсмены выступают в нейтральном статусе. В заявку на турнир вошли 16 российских спортсменов. Всемирная федерация тхэквондо не допустила до участия в чемпионате олимпийских чемпионов Максима Храмцова и Владислава Ларина.