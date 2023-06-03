3 июня, 15:55,
обновлено 3 июня, 15:59
Футбол в России

ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России по футболу

Сергей Савостьянов/ ТАСС
Игроки ЦСКА
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

Бронзовые медали выиграл "Спартак"

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле со счетом 4:1 обыграл "Ростов" в матче заключительного, 30-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Все встречи последнего тура чемпионата России прошли в субботу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Хесус Медина (9-я минута), Федор Чалов (17, 33) и Виллиан Роша (25). У проигравших отличился Евгений Чернов (78). Этот результат позволил ЦСКА занять второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2022/23 - команда набрала 58 очков в 30 матчах.

В другом матче дня "Спартак" в Самаре проиграл местным "Крыльям Советов" со счетом 0:1. Мяч на 55-й минуте забил Бенхамин Гарре. "Спартак" с 54 очками занял третье место. Четвертым, набрав 53 очка, стал "Ростов". Чемпионом России в пятый раз подряд досрочно стал петербургский "Зенит", набравший по итогам сезона 70 очков.

Чемпионат России по футболу сезона-2022/23

1

"Зенит"

30

21

7

2

70

74

20

54

2

ЦСКА

30

17

7

6

58

56

27

29

3

"Спартак"

30

15

9

6

54

60

38

22

4

"Ростов"

30

15

8

7

53

48

44

4

5

"Ахмат"

30

15

5

10

50

51

39

12

6

"Краснодар"

30

13

9

8

48

62

46

16

7

"Оренбург"

30

14

4

12

46

58

55

3

8

"Локомотив"

30

13

6

11

45

54

46

8

9

"Динамо"

30

13

6

11

45

49

45

4

10

"Сочи"

30

11

5

14

38

37

54

-17

11

"Урал"

30

10

6

14

36

33

45

-12

12

"Крылья Советов"

30

8

8

14

32

32

45

-13

13

"Пари НН"

30

8

6

16

30

33

50

-17

14

"Факел"

30

6

12

12

30

36

48

-12

15

"Химки"

30

4

6

20

18

25

67

-42

16

"Торпедо"

30

3

4

23

13

22

61

-39

  

Теги:
Российский футбол
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