ЦСКА стал серебряным призером чемпионата России по футболу

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб ЦСКА на своем поле со счетом 4:1 обыграл "Ростов" в матче заключительного, 30-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Все встречи последнего тура чемпионата России прошли в субботу.
В составе победителей забитыми мячами отметились Хесус Медина (9-я минута), Федор Чалов (17, 33) и Виллиан Роша (25). У проигравших отличился Евгений Чернов (78). Этот результат позволил ЦСКА занять второе место в турнирной таблице РПЛ по итогам сезона-2022/23 - команда набрала 58 очков в 30 матчах.
В другом матче дня "Спартак" в Самаре проиграл местным "Крыльям Советов" со счетом 0:1. Мяч на 55-й минуте забил Бенхамин Гарре. "Спартак" с 54 очками занял третье место. Четвертым, набрав 53 очка, стал "Ростов". Чемпионом России в пятый раз подряд досрочно стал петербургский "Зенит", набравший по итогам сезона 70 очков.
1
"Зенит"
30
21
7
2
70
74
20
54
2
ЦСКА
30
17
7
6
58
56
27
29
3
"Спартак"
30
15
9
6
54
60
38
22
4
"Ростов"
30
15
8
7
53
48
44
4
5
"Ахмат"
30
15
5
10
50
51
39
12
6
"Краснодар"
30
13
9
8
48
62
46
16
7
"Оренбург"
30
14
4
12
46
58
55
3
8
"Локомотив"
30
13
6
11
45
54
46
8
9
"Динамо"
30
13
6
11
45
49
45
4
10
"Сочи"
30
11
5
14
38
37
54
-17
11
"Урал"
30
10
6
14
36
33
45
-12
12
"Крылья Советов"
30
8
8
14
32
32
45
-13
13
"Пари НН"
30
8
6
16
30
33
50
-17
14
"Факел"
30
6
12
12
30
36
48
-12
15
"Химки"
30
4
6
20
18
25
67
-42
16
"Торпедо"
30
3
4
23
13
22
61
-39