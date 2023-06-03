"Манчестер Сити" обыграл "Манчестер Юнайтед" и в седьмой раз стал победителем Кубка Англии

Встреча прошла в Лондоне и завершилась со счетом 2:1

ТАСС, 3 июня. Футбольный клуб "Манчестер Сити" со счетом 2:1 победил "Манчестер Юнайтед" в финальном матче Кубка Англии. Встреча прошла в субботу на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

Забитыми мячами в составе победителей отметился Илкай Гюндоган (1-я, 51-я минута). У проигравших отличился Бруну Фернандеш (33, с пенальти). Гюндоган открыл счет матча на 14-й секунде и записал на свой счет самый быстрый гол в истории финалов Кубка Англии. Прошлый рекорд принадлежал французскому форварду Луи Саа, забившему за "Эвертон" в ворота "Челси" на 25-й секунде финального матча Кубка Англии 2009 года.

Ранее команды дважды встречались в текущем сезоне и обменялись домашними победами: "Манчестер Сити" выиграл со счетом 6:3 в матче девятого тура чемпионата Англии, "Манчестер Юнайтед" оказался сильнее в матче 20-го тура - 2:0.

"Манчестер Сити" сохраняет шансы на требл (победа в чемпионате, кубке страны и Лиге чемпионов за один сезон): ранее горожане одержали победу в чемпионате Англии, 10 июня подопечным Хосепа Гвардиолы предстоит сыграть против итальянского "Интера" в финале Лиги чемпионов в Стамбуле. Единственным английским клубом, которому покорилось это достижение, остается "Манчестер Юнайтед" (сезон-1998/99). Гвардиола уже выигрывал требл в качестве главного тренера "Барселоны" в сезоне-2008/09.

Кубок Англии проводится с 1871 года и является старейшим клубным футбольным турниром, манчестерское дерби состоялось в финале турнира впервые в истории. На счету "Манчестер Сити" теперь 12 финалов и 7 побед в Кубке Англии, "Манчестер Юнайтед" играл в финале соревнования в 21-й раз, команда 12 раз выигрывала титул (последний раз - в 2016 году). Рекорд по количеству завоеванных трофеев принадлежит "Арсеналу" (14).