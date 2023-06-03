"Пари Нижний Новгород" и "Факел" примут участие в стыковых матчах за право выступать в РПЛ

Нижегородская команда сыграет с московской "Родиной", воронежский клуб - с красноярским "Енисеем"

ТАСС, 3 июня. "Пари Нижний Новгород" и воронежский "Факел" сыграют в стыковых матчах с командами Мелбет - Первой лиги за право выступать в Мир - Российской премьер-лиге в следующем сезоне. В заключительном туре РПЛ в субботу "Пари НН" со счетом 2:0 дома обыграл подмосковные "Химки", "Факел" в гостях уступил петербургскому "Зениту" (0:1), самарские "Крылья Советов" дома победили московский "Спартак" (1:0).

"Крылья Советов" набрали 32 очка и избежали участия в стыковых матчах. "Пари НН" и "Факел" набрали по 30 очков. Команда из Нижнего Новгорода заняла 13-е место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в личных встречах, воронежцы завершили чемпионат на 14-й строчке. В стыковых матчах за место в РПЛ в следующем сезоне "Факел" сыграет с занявшим четвертое место в Первой лиге красноярским "Енисеем", "Пари НН" встретится с финишировавшей на пятой строчке в Первой лиге московской "Родиной".

Матчи запланированы на 6 и 9 июня, первые встречи будут сыграны на домашних стадионах команд Первой лиги, в ответных встречах хозяевами будут клубы РПЛ.

Третье место в Первой лиге заняла владикавказская "Алания", но клуб не получил лицензию для выступления в РПЛ и не сможет сыграть в стыковых матчах.