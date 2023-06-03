"Пари Нижний Новгород" и "Факел" примут участие в стыковых матчах за право выступать в РПЛ

ТАСС, 3 июня. "Пари Нижний Новгород" и воронежский "Факел" сыграют в стыковых матчах с командами Мелбет - Первой лиги за право выступать в Мир - Российской премьер-лиге в следующем сезоне. В заключительном туре РПЛ в субботу "Пари НН" со счетом 2:0 дома обыграл подмосковные "Химки", "Факел" в гостях уступил петербургскому "Зениту" (0:1), самарские "Крылья Советов" дома победили московский "Спартак" (1:0).
"Крылья Советов" набрали 32 очка и избежали участия в стыковых матчах. "Пари НН" и "Факел" набрали по 30 очков. Команда из Нижнего Новгорода заняла 13-е место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в личных встречах, воронежцы завершили чемпионат на 14-й строчке. В стыковых матчах за место в РПЛ в следующем сезоне "Факел" сыграет с занявшим четвертое место в Первой лиге красноярским "Енисеем", "Пари НН" встретится с финишировавшей на пятой строчке в Первой лиге московской "Родиной".
Матчи запланированы на 6 и 9 июня, первые встречи будут сыграны на домашних стадионах команд Первой лиги, в ответных встречах хозяевами будут клубы РПЛ.
Третье место в Первой лиге заняла владикавказская "Алания", но клуб не получил лицензию для выступления в РПЛ и не сможет сыграть в стыковых матчах.
1
"Зенит"
30
21
7
2
70
74
20
54
2
ЦСКА
30
17
7
6
58
56
27
29
3
"Спартак"
30
15
9
6
54
60
38
22
4
"Ростов"
30
15
8
7
53
48
44
4
5
"Ахмат"
30
15
5
10
50
51
39
12
6
"Краснодар"
30
13
9
8
48
62
46
16
7
"Оренбург"
30
14
4
12
46
58
55
3
8
"Локомотив"
30
13
6
11
45
54
46
8
9
"Динамо"
30
13
6
11
45
49
45
4
10
"Сочи"
30
11
5
14
38
37
54
-17
11
"Урал"
30
10
6
14
36
33
45
-12
12
"Крылья Советов"
30
8
8
14
32
32
45
-13
13
"Пари НН"
30
8
6
16
30
33
50
-17
14
"Факел"
30
6
12
12
30
36
48
-12
15
"Химки"
30
4
6
20
18
25
67
-42
16
"Торпедо"
30
3
4
23
13
22
61
-39