3 июня, 16:00
Футбол в России

"Пари Нижний Новгород" и "Факел" примут участие в стыковых матчах за право выступать в РПЛ

Нижегородская команда сыграет с московской "Родиной", воронежский клуб - с красноярским "Енисеем"

ТАСС, 3 июня. "Пари Нижний Новгород" и воронежский "Факел" сыграют в стыковых матчах с командами Мелбет - Первой лиги за право выступать в Мир - Российской премьер-лиге в следующем сезоне. В заключительном туре РПЛ в субботу "Пари НН" со счетом 2:0 дома обыграл подмосковные "Химки", "Факел" в гостях уступил петербургскому "Зениту" (0:1), самарские "Крылья Советов" дома победили московский "Спартак" (1:0).

"Крылья Советов" набрали 32 очка и избежали участия в стыковых матчах. "Пари НН" и "Факел" набрали по 30 очков. Команда из Нижнего Новгорода заняла 13-е место благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей в личных встречах, воронежцы завершили чемпионат на 14-й строчке. В стыковых матчах за место в РПЛ в следующем сезоне "Факел" сыграет с занявшим четвертое место в Первой лиге красноярским "Енисеем", "Пари НН" встретится с финишировавшей на пятой строчке в Первой лиге московской "Родиной".

Матчи запланированы на 6 и 9 июня, первые встречи будут сыграны на домашних стадионах команд Первой лиги, в ответных встречах хозяевами будут клубы РПЛ.

Третье место в Первой лиге заняла владикавказская "Алания", но клуб не получил лицензию для выступления в РПЛ и не сможет сыграть в стыковых матчах.

Чемпионат России по футболу сезона-2022/23

1

"Зенит"

30

21

7

2

70

74

20

54

2

ЦСКА

30

17

7

6

58

56

27

29

3

"Спартак"

30

15

9

6

54

60

38

22

4

"Ростов"

30

15

8

7

53

48

44

4

5

"Ахмат"

30

15

5

10

50

51

39

12

6

"Краснодар"

30

13

9

8

48

62

46

16

7

"Оренбург"

30

14

4

12

46

58

55

3

8

"Локомотив"

30

13

6

11

45

54

46

8

9

"Динамо"

30

13

6

11

45

49

45

4

10

"Сочи"

30

11

5

14

38

37

54

-17

11

"Урал"

30

10

6

14

36

33

45

-12

12

"Крылья Советов"

30

8

8

14

32

32

45

-13

13

"Пари НН"

30

8

6

16

30

33

50

-17

14

"Факел"

30

6

12

12

30

36

48

-12

15

"Химки"

30

4

6

20

18

25

67

-42

16

"Торпедо"

30

3

4

23

13

22

61

-39

  

Теги:
Российский футбол
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