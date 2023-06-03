Нападающий "Зенита" Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-2022/23

На счету футболиста петербургского клуба 23 гола

ТАСС, 3 июня. Нападающий петербургского "Зенита" Малком занял первое место в списке бомбардиров по итогам сезона-2022/23 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Матчи 30-го, заключительного тура РПЛ прошли в субботу.

"Зенит" на своем поле со счетом 1:0 обыграл воронежский "Факел", Малком не принимал участия в матче. Всего в текущем сезоне Малком забил 23 гола. Вторым в гонке бомбардиров стал нидерландский нападающий московского "Спартака" Квинси Промес, забивший 20 голов. Тройку лидеров замкнул российский форвард столичного ЦСКА Федор Чалов (19). Больше Малкома в одном сезоне в истории чемпионатов России забивали только россиянин Олег Веретенников (25 в сезоне-1995) и ивуариец Сейду Думбия (28 в сезоне-2011/12). В сезоне-2011/12 команды провели по 44 матча, он длился полтора года перед переходом на систему "осень - весна".

Малком стал пятым футболистом "Зенита", который стал лучшим бомбардиром чемпионата России. В 2004 году больше всего голов забил россиянин Александр Кержаков (18 голов), в 2015 - бразилец Халк (15), в сезоне-2019/20 - россиянин Артем Дзюба и иранец Сердар Азмун (оба - 17), Дзюба также становился лучшим бомбардиром турнира в сезоне-2020/21 (20).

Малкому 26 лет, он выступает за "Зенит" с 2019 года, в составе сине-бело-голубых он четырежды стал чемпионом России (в 2020, 2021, 2022 и 2023 годах) и один раз - обладателем Кубка России (2020). 24 февраля стало известно, что бразилец получил российское гражданство. --0--стп/обт