3 июня, 16:23
Футбол в России

Жуков назвал блеклым финиш "Спартака" в РПЛ

Московский клуб по итогам сезона занял третье место в чемпионате страны по футболу

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Спартак" в гостевом матче заключительного, 30-го тура Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) против самарских "Крыльев Советов" выглядел блекло, команде требуется усиление. Такое мнение ТАСС в субботу высказал вице-спикер Госдумы и болельщик "Спартака" Александр Жуков.

В субботу "Спартак" проиграл "Крыльям Советов" со счетом 0:1. "Спартак" с 54 очками занял третье место по итогам сезона.

"Хоть "Спартак" и занял третье место, финиш был неудачным, а игра довольно блеклой, - сказал Жуков. - Нужно существенно улучшать игру, усиливать состав, нужен хороший нападающий, центральный защитник, не очень удачно играли вратари. "Спартаку" нужно усиление".

Чемпионом России в пятый раз подряд досрочно стал петербургский "Зенит", набравший по итогам сезона 70 очков. На втором месте ЦСКА - 58 очков в 30 матчах. 

Теги:
Российский футбол
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