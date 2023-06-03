Вице-президент "Ростова" назвал четвертое место в чемпионате России хорошим результатом

По словам Рустема Сайманова, у него есть разочарование из-за того, что команда не смогла завоевать медали

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Четвертое место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги является хорошим результатом для футбольного клуба "Ростов". Такое мнение ТАСС в субботу высказал вице-президент клуба Рустем Сайманов.

В субботу "Ростов" на выезде со счетом 1:4 уступил ЦСКА в заключительном туре чемпионата России.

"Очень хороший результат четвертое место для "Ростова". Но после такой игры [в сезоне] были же ожидания, хотели все-таки в медали попасть, есть некое разочарование, но ребята молодцы. Видите, нет скамейки, нет ключевых игроков", - отметил Сайманов.

"Ростов" по итогам 30 туров набрал 53 очка, отстав от ставшего третьим "Спартака" на одно очко.