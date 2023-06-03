Бабаев назвал успешным выступление ЦСКА в чемпионате России по футболу

По слова генерального директора клуба, серебряные медали в текущей ситуации были задачей максимум

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА провел успешный сезон в Мир - Российской премьер-лиге. Такое мнение журналистам высказал генеральный директор клуба Роман Бабаев.

В субботу ЦСКА на своем поле обыграл "Ростов" со счетом 4:1 в заключительном туре чемпионата России.

"Я предпочел бы дождаться суперфинала [Кубка России], потом говорить об итогах. Если говорить только о чемпионате, то удовлетворены, успешный сезон. Понятно, что для ЦСКА первое место является приоритетом, но с "Зенитом" сейчас сложно конкурировать, серебряные медали в текущей ситуации были задачей максимум. Что сделать, чтобы победить "Зенит" с следующем сезоне? Играть так же, как мы играли сегодня, в каждом матче", - отметил Бабаев.

"Какая ситуация с Марио Фернандесом? Буквально в четверг общался с ним, договорились после окончания чемпионата связаться. Не хочу забегать вперед, но велика вероятность, что Марио мы увидим [в клубе] именно как игрока", - рассказал генеральный директор ЦСКА. Фернандес в апреле расторг контракт с "Интернасьоналом", в который он перешел в декабре. Арендное соглашение с ЦСКА было рассчитано до конца 2023 года.

Бабаев рассказал о ситуации с игроками ЦСКА Чидерой Эджуке и Арнором Сигурдссоном, которые выступает в европейских клубах на правах аренды. "Эджуке и Сигурдссон пока не уведомляли клуб о приостановлении контракта, с агентами контактируем, но окончательного решения не принято - здесь все на их совести", - подчеркнул он.

ЦСКА в 30 турах набрал 58 очков и занял второе место в чемпионате России, победивший в лиге петербургский "Зенит" набрал 70 очков. В суперфинале Кубка России ЦСКА сыграет против "Краснодара" 11 июня на стадионе "Лужники".