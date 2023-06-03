"Пари Сен-Жермен" объявил об уходе Лионеля Месси

Нападающий выступал за французский клуб с лета 2021 года

ТАСС, 3 июня. Французский "Пари Сен-Жермен" объявил об уходе из команды чемпиона мира по футболу 2022 года, семикратного обладателя "Золотого мяча" аргентинца Лионеля Месси по окончании текущего сезона. Соответствующее заявление опубликовано пресс-службой ПСЖ в субботу.

"Я хотел бы поблагодарить Лионеля Месси за его два сезона в Париже, - сказал председатель и главный исполнительный директор ПСЖ Насер Аль-Хелаифи. - Игрокам было приятно увидеть семикратного обладателя "Золотого мяча" на "Парк де Пренс". Его вклад в "Пари Сен-Жермен" и чемпионат Франции невозможно переоценить, мы желаем Лионелю и его семье всего наилучшего в будущем".

Месси перешел во французский клуб летом 2021 года на правах свободного агента. В составе команды он провел 74 матча в различных турнирах, в которых отметился 32 забитыми мячами и 35 голевыми передачами. Вместе с ПСЖ он дважды стал чемпионом Франции и один раз победил в суперкубке страны. ПСЖ 3 июня сыграет дома против "Клермона" в заключительном туре чемпионата Франции, парижский клуб ранее гарантировал себе победу в турнире.

"Я хотел бы поблагодарить клуб, город Париж и его жителей за эти два года. Желаю вам всего наилучшего в будущем", - отметил Месси.

С 2003 по 2021 год Месси играл за "Барселону", в ее составе нападающий десять раз стал чемпионом Испании, по семь раз - победителем Суперкубка Испании и кубка страны, четыре раза побеждал в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. В 2021 году Месси в рекордный, седьмой раз получил "Золотой мяч" - приз, вручаемый лучшему игроку года.

В составе сборной Аргентины Месси принял участие в 174 матчах, забив 102 мяча и отдав 56 голевых передач. Нападающий является чемпионом мира (2022), победителем Кубка Америки (2021) и олимпийским чемпионом (2008).

Месси может продолжить карьеру в Саудовской Аравии или США

1 июня главный тренер парижской команды Кристоф Гальтье сообщил, что Месси покинет клуб по окончании сезона. В тот же день пресс-служба ПСЖ опровергла заявление наставника. Ранее в субботу итальянский журналист Фабрицио Романо со ссылкой на телеканал ESPN привел комментарий Месси о прощании с парижским клубом. Позднее он удалил сообщение.

Портал Foot Mercato 30 мая сообщил, что клуб из Саудовской Аравии "Аль-Хиляль" предложил Месси двухлетний контракт, согласно которому он заработает €1,2 млрд. В мае агентство France-Presse со ссылкой на анонимный источник в королевстве сообщил о том, что переход нападающего в одну из команд Саудовской Аравии является "решенным вопросом".

Также у форварда есть вариант с продолжением карьеры в США. По данным испанской газеты Sport, клуб "Интер Майами" предлагает Месси четырехлетний контракт с зарплатой $50 млн в год.

По информации СМИ, Месси ждет предложения от "Барселоны", руководство которой пока не обращалось к аргентинцу. Отмечается, что для оформления перехода клубу необходимо договориться с руководством чемпионата Испании из-за финансовых ограничений.