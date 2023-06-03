Семин считает, что футболисты "Спартака" провели неудачный сезон

Красно-белые стали бронзовыми призерами чемпионата России

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Футболисты московского "Спартака" провели неудачный сезон, несмотря на то что завоевали бронзовые медали чемпионата России. Такое мнение ТАСС в субботу высказал бывший главный тренер сборной России по футболу Юрий Семин.

В заключительном туре Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) "Спартак" со счетом 0:1 проиграл самарским "Крыльям Советов" и занял третье место в турнирной таблице.

"Что касается продолжения работы [главного тренера Гильермо] Абаскаля в "Спартаке", то я думаю, что руководство клуба уже дало ему этот шанс. Мы привыкли, что "Спартак" [Олега] Романцева в каждом сезоне обязательно что-нибудь выигрывал - либо кубок, либо чемпионат. Но это особенная команда, у нее громадное количество болельщиков. И когда сезон этот клуб заканчивает без титулов, то он, на мой взгляд, является неудачным", - сказал Семин.

Из Кубка России "Спартак" вылетел во втором этапе полуфинала "плей-офф пути регионов", проиграв тольяттинскому "Акрону" (1:2), выступающему в Мелбет - Первой лиге.

Чемпионом России в пятый раз подряд досрочно стал петербургский "Зенит". "Все обязаны конкурировать, - считает Семин. - Это ЦСКА, "Динамо", "Локомотив", "Краснодар", "Спартак".