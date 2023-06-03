Футболист Изидор заявил, что покинет "Локомотив" только ради выступления в еврокубках

Французский нападающий перешел в "Локомотив" в январе 2022 года

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Нападающий московского "Локомотива" Вильсон Изидор готов перейти в другой клуб только при условии, что он будет участвовать в еврокубках. Об этом французский футболист рассказал журналистам в субботу после заключительного матча красно-зеленых в сезоне.

"Да, сложно смириться с тем, что начинаешь игры на скамейке запасных, но я люблю наш клуб, люблю наших болельщиков, которые поддерживают меня, - сказал Изидор. - Но сейчас настало время поговорить с тренером и главой клуба, чтобы обсудить мой статус на следующий сезон".

"Если мне суждено будет остаться, то я останусь, - добавил он. - Но я строю большие планы на свою карьеру, так что у меня два пути: с одной стороны, я хочу остаться, но с другой - хочу сделать следующий шаг. Поэтому для начала нужно поговорить с руководством, обсудить мой статус в команде. Но если говорить о переходе, то это должен быть клуб из топ-5 европейских лиг и он должен участвовать в еврокубках. Если этот клуб не будет участвовать в еврокубках, то я останусь в "Локомотиве", потому что я люблю этот клуб".

Изидору 22 года, в "Локомотив" он перешел в январе 2022 года, подписав контракт на 4,5 года.

Железнодорожники по итогам сезона заняли восьмое место в Мир - Российской премьер-лиге. В связи с событиями на Украине российские клубы отстранены от участия в еврокубках.