Семин считает преображение "Локомотива" результатом командной работы

Железнодорожники завершили сезон чемпионата России на восьмом месте

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Московский футбольный клуб "Локомотив" в текущем сезоне Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) преодолел трудности благодаря усердной командной работе и качественным кадровым перестановкам. Такое мнение ТАСС в субботу высказал бывший главный тренер железнодорожников Юрий Семин.

"Локомотив" занял восьмое место по итогам сезона-2022/23. Команда набрала 45 очков в 30 встречах. Красно-зеленые не проигрывали в последних восьми матчах РПЛ. Перед зимней паузой команда шла в зоне переходных матчей за право сыграть в премьер-лиге в следующем сезоне.

"Мне сложно говорить, как [нападающий Артем] Дзюба будет играть за "Локомотив" дальше. Все будет зависеть от того, как он пройдет предсезонную подготовку, от состояния здоровья. Ближайший сезон все покажет, но говорить, что от Дзюбы все зависит в "Локомотиве", я бы не стал", - сказал Семин.

Дзюба выступает за "Локомотив" с февраля. 25 мая нападающий подписал с железнодорожниками новый контракт до конца сезона-2023/24 с возможностью продления еще на один год. Он провел 12 матчей за "Локомотив" и забил в них 8 голов.

"Спас ли Дзюба "Локомотив", придя в этот клуб зимой? Считаю, что ситуацию выправила команда. У "Локомотива" в этом сезоне было две команды, одна находилась в полуразобранном состоянии, а другая, игравшая во втором круге, оказалась хорошо подготовленной. Те люди, которые плохо провели свою профессиональную работу, были уволены. А пришедшие им на смену сработали хорошо и исправили все ошибки, допущенные своими предшественниками", - добавил он.

Чемпионом России в пятый раз подряд досрочно стал петербургский "Зенит", на втором месте сезон завершил московский ЦСКА, тройку призеров замкнул столичный "Спартак".