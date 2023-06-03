3 июня, 17:25
Футбол в России

Рязанцев заявил, что бюджет "Торпедо" позволит клубу в следующем сезоне вернуться в РПЛ

Московская команда покинула высший дивизион чемпионата России по футболу

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Бюджет московского "Торпедо" позволяет клубу в следующем сезоне бороться за выход в Мир - Российскую премьер-лигу (РПЛ). Об этом журналистам в субботу заявил полузащитник команды Александр Рязанцев.

"Торпедо" в нынешнем сезоне досрочно потеряло шансы на сохранение прописки в РПЛ, в субботу команда на чужом поле уступила московскому "Локомотиву" (1:3) в заключительном туре чемпионата страны.

"Совет директоров сегодня в раздевалке сообщил, что утвержден бюджет, который в следующем году позволит выйти обратно в премьер-лигу. Если все сложится, то из нынешнего сезона сделают выводы, чтоб такого больше не получилось", - сказал Рязанцев.

Рязанцеву 36 лет, в конце мая он продлил контракт с "Торпедо" до конца сезона-2023/24. 

Теги:
Российский футбол
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