Газзаев считает, что футболисты "Спартака" провели сезон ниже своих возможностей

Красно-белые заняли третье место в чемпионате России

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Игроки "Спартака" провели сезон-2022/23 Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) ниже своих возможностей, третье место является утешительным результатом для команды. Такое мнение ТАСС в субботу высказал бывший главный тренер ЦСКА, заслуженный тренер России Валерий Газзаев.

"Спартак" в заключительном туре РПЛ проиграл на выезде самарским "Крыльям Советов" и занял третье место в чемпионате, опередив на одно очко "Ростов", который в этом же туре уступил ЦСКА (1:4).

"Все-таки "Спартак" - команда с большими традициями, амбициями и большой историей. Считаю, что "Спартак" провел чемпионат ниже своих возможностей. Я бы сказал, это утешительный результат, не более того", - сказал Газзаев.