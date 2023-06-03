Газзаев: стабильность в составе помогла ЦСКА выиграть серебряные медали чемпионата России

Армейцы стали вторыми по итогам сезона после крупной победы над "Ростовом" в последнем туре

МОСКВА, 3 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футболисты ЦСКА смогли выиграть серебряные медали Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) благодаря стабильности, которую привнес в команду ее главный тренер Владимир Федотов. Такое мнение ТАСС в субботу высказал бывший главный тренер армейцев, заслуженный тренер России Валерий Газзаев.

ЦСКА выиграл в заключительном туре РПЛ у "Ростова" со счетом 4:1 и занял второе место. Федотов пришел в команду прошлым летом из "Сочи", с которым завоевал серебро чемпионата сезона-2021/22.

"То, что команда стала серебряным призером и еще попала в суперфинал Кубка России, является большим достижением для нее. Тем более что тренер Владимир Федотов работает с командой первый год. Во второй части чемпионата команда стабилизировала состав и стала показывать хороший результат, требования тренеров дошли до игроков", - сказал Газзаев.

11 июня в суперфинале Фонбет - Кубка России ЦСКА сыграет с "Краснодаром". Матч пройдет в Москве на стадионе "Лужники".