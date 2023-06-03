"Вест Хэм" подал апелляцию на решение ФИФА по трансферу Влашича из ЦСКА

Ранее ФИФА обязала английский клуб погасить задолженность перед ЦСКА за переход хорватского полузащитника

ТАСС, 3 июня. Английский футбольный клуб "Вест Хэм" подал апелляцию на решение палаты по разрешению споров Международной федерации футбола (ФИФА) обязать клуб выплатить московскому ЦСКА задолженность за трансфер хорватского полузащитника Николы Влашича. Об этом журналистам в субботу сообщил генеральный директор армейцев Роман Бабаев.

Решение палаты по разрешению споров ФИФА было принято 3 апреля. Футболист перешел из российского в английский клуб летом 2021 года. В августе 2022 года Бабаев сообщил, что "Вест Хэм" полностью не рассчитался за трансфер игрока, а в конце октября армейцы приняли решение обратиться в ФИФА для урегулирования этого вопроса.

"Вест Хэм" обжаловал решение палаты по разрешению споров ФИФА в Спортивном арбитражном суде. Ждем, когда будет назначена дата рассмотрения. Но очевидно, что у CAS нет вариантов, кроме как поддержать решение. Что будет дальше, посмотрим", - сказал Бабаев.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018 по 2021 год, проведя 108 матчей, забив 33 мяча и отдав 21 результативную передачу. Права на полузащитника принадлежат "Вест Хэму", в настоящее время 25-летний хорватский полузащитник на правах аренды выступает за итальянский "Торино". В сезоне-2022/23 он отметился 5 голами и 8 результативными передачами в 36 встречах во всех турнирах.