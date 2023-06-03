Губернатор Самарской области считает, что "Крыльям Советов" не везло в прошедшем сезоне

Дмитрий Азаров заявил, что клуб постарается сохранить всех игроков

САМАРА, 3 июня. /ТАСС/. Самарским "Крыльям Советов" не везло по ходу сезона Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ). Такое мнение журналистам в субботу высказал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

"Крылья Советов" в субботу обыграли московский "Спартак" в заключительном матче сезона в РПЛ со счетом 1:0.

"Сейчас клуб вышел на другой уровень - два сезона в РПЛ, болельщики хотят большего. Конечно, есть переживания, что такую команду разберут. Нельзя сказать, где более "валидольно" - на поле или в межсезонье. Мы не можем по ценнику конкурировать с "Зенитом" или московскими командами, посмотрите, какие траты они несут", - отметил Азаров.

"Мы стараемся сохранить всех игроков. Всегда ждем наилучших результатов, в этом году немного не везло. Я бы хотел, чтобы клуб был в пятерке и чтобы [тольяттинский] "Акрон" играл в РПЛ", - добавил он.

Самарский клуб по итогам чемпионата России занял 12-е место, обеспечив себе место в РПЛ на следующий сезон.