Футболист ЦСКА Медина считает, что команда могла бы уверенно выступить в еврокубках

По мнению полузащитника, команда стабильно провела вторую часть сезона

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Футболисты московского ЦСКА во второй половине сезона сумели стабилизировать игру, и уровень команды позволил бы красно-синим уверенно выступить в Лиге чемпионов. Такое мнение журналистам в субботу высказал парагвайский полузащитник армейцев Хесус Медина.

ЦСКА в 30 турах набрал 58 очков и занял второе место в чемпионате России, победивший в лиге петербургский "Зенит" набрал 70 очков. В суперфинале Кубка России ЦСКА сыграет против "Краснодара" 11 июня на стадионе "Лужники".

"Были определенные моменты, когда нам не удавалось держать ровность хода в течение сезона, но в конце концов смогли провести вторую часть сезона достаточно стабильно. Сейчас все мысли о суперфинале, когда все закончится, мы сядем и проанализируем, чего нам не хватило. Такой большой клуб, как ЦСКА, перед началом сезона ставит только наивысшие задачи и цель стать чемпионом", - сказал Медина.

"Отстранение российских клубов от еврокубков? Мы просто игроки, мы не вовлечены в этот конфликт. Конечно, очень жалко, что мы не можем выйти в Лигу чемпионов, тогда второе место было бы еще приятнее, надеюсь, что в скором времени все вернется на круги своя, но мы, как игроки, как профессионалы, должны стремиться быть лучше, даже не имея доступа к Лиге чемпионов. Повторюсь, в конце этого сезона мы смогли собраться, с такой силой мы бы смогли уверенно участвовать в еврокубках", - добавил он.

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций и Международная федерация футбола отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организаций из-за ситуации на Украине.