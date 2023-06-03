Губернатор Самарской области уверен, что тренер Осинькин не покинет "Крылья Советов"

По словам Дмитрия Азарова, наставник самарского клуба сообщил ему, что не собирается уходить из команды

САМАРА, 3 июня. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров считает, что Игорь Осинькин продолжит работу на посту главного тренера "Крыльев Советов". Об этом он в субботу рассказал журналистам.

Осинькин после матча заключительного тура Мир - Российской премьер-лиги со "Спартаком" (1:0), победа в котором позволила "Крыльям Советов" остаться в премьер-лиге, сообщил в эфире канала "Матч ТВ", что останется в клубе.

"Мне ничего неизвестно об уходе Игоря Витальевича. Все время, что мы с ним общались, он говорил, что всем доволен и никуда уходить не собирается, но в жизни бывает всякое. У меня нет оснований считать, что он собирается покинуть клуб. Я бы хотел, чтобы он остался, и я ему верю", - сказал Азаров.

Футболисты "Крыльев Советов" в матче со "Спартаком" проявили характер и доставили удовольствие зрителям, отметил Азаров. "Крылья" показали, что они могут, с таким мощным соперником, как "Спартак". Перед последним туром я сказал Игорю Витальевичу, что все решения он должен принять сам, потому что начались советы - может, поберечь команду для стыков и выставить на "Спартак" резерв. Мне кажется, такие пораженческие настроения недопустимы, и тренерский штаб принял правильные решения", - подчеркнул он.