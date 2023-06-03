Губернатор заявил, что не станет принуждать "Крылья Советов" к банкротству из-за долгов

По словам главы Самарской области Дмитрия Азарова, команда проводит грамотную трансферную политику, которая помогает найти финансовые средства

САМАРА, 3 июня. /ТАСС/. Правительство Самарской области не будет принуждать футбольный клуб "Крылья Советов" к банкротству в связи с его непростым финансовым положением. Об этом губернатор региона Дмитрий Азаров сообщил в субботу журналистам.

В ноябре 2021 года гендиректор "Крыльев Советов" Вадим Андреев сообщил о том, что клуб погасил задолженность в размере порядка 700 млн рублей по кредиту, которая образовалась еще в 2014 году. В том же году клуб погасил долги на сумму порядка 50 млн рублей.

"Очень тяжело было решать триединую задачу: гасить старые долги, а только кредитов было погашено на более 700 млн рублей, показывать красивую игру и при этом получать результат - это взаимоисключающие задачи, - сказал Азаров. - Я не пойду по пути банкротства клуба, что не раз предлагалось. Мы существуем с 1942 года и уже дважды начинали все с нуля. Для нас, самарцев, ромбик многое значит, и мы не можем так поступить. Как бы тяжело ни было, нужно находить варианты и расплачиваться по старым долгам, чтобы сохранить именно этот клуб с богатейшей и славной историей".

"Крыльям Советов" удалось найти финансовые средства благодаря грамотной продаже игроков, отметил Азаров. "Когда к нам приходили [Владислав] Сарвели, [Антон] Зиньковский, [Иван] Сергеев, [Сергей] Пиняев, условие было такое, чтобы у них была фиксированная выкупная цена, либо мы покупали бы их по рынку, но это другие деньги. Клуб взял ребят за 10 млн, а отдал за 200 - это потрясающая стратегия. Раньше у нас брали задорого ветеранов и отдавали практически бесплатно", - отметил Азаров.

"Крылья Советов" после победы над "Спартаком" (1:0) по итогам чемпионата России заняли 12-е место и обеспечили себе место в высшем дивизионе на следующий сезон.