Представитель Кении стал лучшим игроком среди послов на гольф-турнире в Подмосковье

В соревнованиях участвовали 60 гольфистов из России, Вьетнама, ЮАР, Доминиканской Республики, Замбии, Кении и Мьянмы

НАХАБИНО /Московская область/, 3 июня. /ТАСС/. Посол Кении в России Бенсон Генри Оума Огуту признан лучшим игроком среди послов по итогам благотворительного гольф-турнира, который состоялся в субботу в гольф-клубе "Москоу кантри клаб" в подмосковном Нахабине. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

В соревнованиях приняло участие 60 гольфистов из России, Вьетнама, ЮАР, Доминиканской Республики, Замбии, Кении и Мьянмы. Победителем турнира стала команда Алексея Филатова, второе место заняла четверка Ирины Ерофеевской, третий результат показала команда Камиля Ханяфина.

Одним из почетных гостей турнира стала олимпийская чемпионка 2000 года по художественной гимнастике Вера Шиманская, которая после завершения карьеры серьезно увлеклась гольфом и побеждала на чемпионатах Москвы и Московской области.

"Для меня большая честь присутствовать на этом турнире, в котором не могу участвовать в силу своего профессионального статуса, - призналась Шиманская в беседе с корреспондентом ТАСС. - Но я каждый раз с большим удовольствием выхожу на это поле, и сегодня мне выпала особая честь стать частью благотворительного проекта. Гольф дает нам возможность помогать детям, я как мама очень хорошо понимаю, что дети нуждаются в нашей помощи и защите".

Благотворительный турнир по гольфу в "Москоу кантри клаб" проводится с 1996 года. В соревнованиях традиционно принимают участие иностранные дипломаты, российские политики и бизнесмены. Всего за годы проведения турнира было собрано более 100 млн рублей, которые были отправлены в помощь детям, страдающим серьезными заболеваниями.

Организатором турнира стало Главное производственно-коммерческое управление по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России.