Стыковые матчи за право выступать в РПЛ пройдут 7 и 10 июня

Ранее встречи планировали провести 6 и 9 июня

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Стыковые матчи за право выступать в Мир - Российской премьер-лиге (РПЛ) в следующем сезоне пройдут 7 и 10 июня. Об этом в субботу сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Изначально игры были запланированы на 6 и 9 июня.

В стыковых матчах воронежский "Факел", ставший 14-м в РПЛ, сыграет с занявшим четвертое место в Первой лиге красноярским "Енисеем". Занявший 13-е место в РПЛ "Пари НН" встретится с финишировавшей на пятой строчке в Первой лиге московской "Родиной". Третье место в Первой лиге заняла владикавказская "Алания", но клуб не получил лицензию для выступления в РПЛ и не сможет сыграть в стыковых матчах.

Первые встречи будут сыграны на домашних стадионах команд Первой лиги, в ответных встречах хозяевами будут клубы РПЛ.