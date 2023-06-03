"Лейпциг" обыграл "Айнтрахт" и второй раз подряд стал обладателем Кубка Германии

Финальный матч завершился со счетом 2:0 в пользу "Лейпцига"

ТАСС, 3 июня. Футбольный клуб "Лейпциг" со счетом 2:0 обыграл "Айнтрахт" в финальном матче Кубка Германии. Встреча прошла в субботу на Олимпийском стадионе в Берлине.

Забитыми мячами в составе победителей отметились Кристофер Нкунку (71-я минута) и Доминик Собослаи (85).

"Лейпциг", основанный в 2009 году, вышел в финал турнира в четвертый раз в истории. В 2019 году команда проиграла в решающем матче "Баварии" (2:4), в 2021-м - дортмундской "Боруссии" (1:4). В 2022 году "Лейпциг" со счетом 4:2 в серии пенальти обыграл "Фрайбург" (основное и дополнительное время - 1:1) и впервые стал обладателем трофея.

"Айнтрахт" прежде играл в финале восемь раз, на счету команды пять побед. Последний раз "Айнтрахт" выигрывал кубок страны в 2018 году. В финале того розыгрыша команда обыграла "Баварию" со счетом 3:1.

Кубок Германии по футболу разыгрывается с 1935 года. "Бавария" является рекордсменом по победам в турнире (20 раз), на втором месте по этому показателю идет "Вердер" (6), по 5 раз трофей выигрывали "Шальке", дортмундская "Боруссия" и "Айнтрахт".