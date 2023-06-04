"Монако", за который выступает Головин, не сыграет в еврокубках в следующем сезоне

Команда заняла шестое место в чемпионате Франции

ТАСС, 4 июня. "Монако" со счетом 1:2 дома проиграл "Тулузе" в матче заключительного, 38-го тура чемпионата Франции по футболу и не сыграет в еврокубках в следующем сезоне. Встреча прошла в субботу.

В составе победителей забитыми мячами отметились Закария Абухляль (70-я минута) и Рис Хили (90+4). У проигравших отличился Виссам Бен-Йеддер (79).

Российский полузащитник "Монако" Александр Головин пропустил игру из-за травмы. Главный тренер монегасков Филипп Клеман 2 июня сообщил, что у россиянина имеются небольшие проблемы с приводящими мышцами. Головин в завершившемся сезоне провел 34 матча в чемпионате Франции, в которых забил 8 мячей и сделал 7 голевых передач.

"Монако" набрал 65 очков и занял шестое место в турнирной таблице. В групповом этапе Лиги чемпионов Францию представят чемпион страны "Пари Сен-Жермен" и вторая команда лиги "Ланс". "Марсель" сыграет в квалификации Лиги чемпионов, обладатель Кубка Франции "Тулуза" и занявший четвертое место "Ренн" выступят в групповом этапе Лиги Европы. Ставший пятым в чемпионате "Лилль" выступит в квалификации Лиги конференций.

Покинули элитный дивизион чемпионата Франции "Осер", "Аяччо", "Труа" и "Анже". В следующем сезоне в сильнейшем дивизионе будут выступать 18 команд вместо 20. В элитный дивизион вернулся "Гавр", на второе место претендуют "Мец" и "Бордо".

Лучшим бомбардиром чемпионата Франции с 29 голами стал французский нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе, лучшим ассистентом - его одноклубник аргентинец Лионель Месси, сделавший 16 голевых передач. Месси провел последний матч за команду из Парижа, в субботу пресс-служба клуба объявила об уходе аргентинца.