Матч чемпионата Аргентины по футболу был остановлен из-за смерти болельщика

По данным газеты La Nacion, болельщик упал с высоты 15 метров и умер на месте от полученных травм

БУЭНОС-АЙРЕС, 4 июня. /ТАСС/. Матч чемпионата Аргентины по футболу между клубами "Ривер Плейт" и "Дефенса и Хустисия" был остановлен в субботу из-за смерти болельщика, упавшего с трибуны. Об этом сообщила пресс-служба турнира в Twitter,

"Матч между "Ривер Плейт" и "Дефенса и Хустисия" на стадионе "Монументаль" был остановлен на 27-й минуте в связи с гибелью болельщика местной команды", - говорится в сообщении.

По данным газеты La Nacion, болельщик, находившийся на верхней трибуне, упал с высоты 15 метров и умер на месте от полученных травм. Прокуратура начала расследование случившегося.