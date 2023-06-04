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Футбол в России

ЦСКА - второй, "Спартак" - третий, "Крылья Советов" избежали стыков. Итоги 30-го тура РПЛ

Сергей Савостьянов/ ТАСС
Игроки ЦСКА
© Сергей Савостьянов/ ТАСС

За право выступить в высшем дивизионе в следующем сезоне "Пари Нижний Новгород" сыграет с "Родиной", "Факел" - с "Енисеем"

МОСКВА, 4 июня. /ТАСС/. Заключительный, 30-й тур Мир - Российской премьер-лиги (РПЛ) состоялся в субботу. По его итогам ЦСКА занял второе место в турнирной таблице, "Спартак" стал третьим, "Пари Нижний Новгород" и воронежский "Факел" сыграют в стыковых матчах с командами Мелбет - Первой лиги за право выступать в высшем дивизионе в следующем сезоне.

В центральном матче тура ЦСКА дома победил "Ростов" со счетом 4:1. В составе победителей забитыми мячами отметились Хесус Медина (9-я минута), Федор Чалов (17, 33) и Виллиан Роша (25). У проигравших отличился Евгений Чернов (78). Этот результат позволил ЦСКА завоевать серебряные медали, команда набрала 58 очков в 30 матчах. "Ростов" после поражения остался на четвертой позиции с 53 очками.

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Матч стал последним на домашнем стадионе для защитника ЦСКА Георгия Щенникова. Он появился на поле на 75-й минуте встречи под овации трибун, после матча ему подарили памятную футболку, он прошел круг почета вместе с семьей перед трибунами "ВЭБ-Арены". "Спасибо всем, кто пришел на игру, всем болельщикам армейского клуба, вы навсегда в моем красно-синем сердце, я вас очень люблю", - сказал защитник во время прощальной церемонии. Щенникову 32 года, он является воспитанником ЦСКА, за основную команду выступает с 2009 года. Является трехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России, четырехкратным обладателем суперкубка страны.

Памятную футболку в честь 300 матчей за ЦСКА вручили защитнику Кириллу Набабкину, он провел юбилейный матч за армейский клуб в 27-м туре РПЛ против "Торпедо" (3:0). Набабкину 36 лет, он выступает за ЦСКА с 2009 года, футболист является трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка России и трехкратным - суперкубка страны. Контракт Набабкина с ЦСКА истекает 30 июня 2023 года, после матча генеральный директор московского клуба Роман Бабаев сообщил журналистам, что решение о продлении соглашения с игроком будет принято после суперфинала Кубка России, который пройдет 11 июня в "Лужниках". Соперником армейцев по решающему матчу турнира станет "Краснодар".

"Успешное выступление ЦСКА"

Бабаев считает, что ЦСКА провел успешный сезон в РПЛ. "Я предпочел бы дождаться суперфинала [Кубка России], потом говорить об итогах, - сказал Бабаев журналистам. - Если говорить только о чемпионате, то удовлетворены, успешный сезон. Понятно, что для ЦСКА первое место является приоритетом, но с "Зенитом" сейчас сложно конкурировать, серебряные медали в текущей ситуации были задачей максимум. Что сделать, чтобы победить "Зенит" с следующем сезоне? Играть так же, как мы играли сегодня, в каждом матче".

Вице-президент "Ростова" Рустем Сайманов считает, что четвертое место является для команды удачным итогом. "Очень хороший результат для "Ростова", - сказал Сайманов ТАСС. - Но после такой игры [в сезоне] были же ожидания, хотели все-таки в медали попасть, есть некое разочарование, но ребята молодцы. Видите, нет скамейки, нет ключевых игроков".

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Петербургский "Зенит" досрочно стал чемпионом России после победы над "Спартаком" (3:2) в матче 26-го тура, "Зенит" завершил чемпионат с 70 очками в 30 встречах. Специальный представитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта, болельщик ЦСКА Сергей Иванов считает, что для конкуренции с "Зенитом" клубу нужно увеличить бюджет. "Чемпионат состоит из "Зенита" и всех остальных, среди которых мы - первые, - сказал Иванов журналистам. - Если расстановка сил в чемпионате останется примерно такой же, как в этом году, то я думаю, что "Зенит" будет снова чемпионом. Приятно, что весь сезон игроки ЦСКА сражались, бились. Если откровенно, то ЦСКА для начала нужно достаточно сильно увеличить бюджет [для того, чтобы превзойти "Зенит"], что крайне маловероятно. Поверьте, я знаю, о чем говорю".

28 февраля 2022 года Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) отстранили российские клубы и сборные от участия в международных соревнованиях под эгидой организации из-за ситуации на Украине. Парагвайский полузащитник ЦСКА Хесус Медина считает, что команда могла бы уверенно выступить в еврокубках. "Конечно, очень жалко, что мы не можем выйти в Лигу чемпионов, тогда второе место было бы еще приятнее, надеюсь, что в скором времени все вернется на круги своя, но мы, как игроки, как профессионалы, должны стремиться быть лучше, даже не имея доступа к Лиге чемпионов, - сказал Медина журналистам. - В конце этого сезона мы смогли собраться, с такой силой мы бы смогли уверенно участвовать в еврокубках".

ЦСКА завоевал медали чемпионата России впервые за пять лет. В последний раз армейский клуб завершил турнир на втором месте в сезоне-2017/18. "Ростов" единственный раз был призером чемпионата России в сезоне-2015/16, когда занял второе место.

"Крылья Советов" избежали стыковых матчей, обыграв "Спартак"

В другом матче дня "Спартак" в гостях уступил самарским "Крыльям Советов" со счетом 0:1, мяч на 55-й минуте забил Бенхамин Гарре. В концовке первого тайма со скамейки запасных "Спартака" за споры с арбитром был удален защитник Георгий Джикия, в протоколе матча, который представлен на официальном сайте РПЛ, сообщается, что футболист был наказан за нецензурную брань в адрес арбитра. Согласно статье 94 дисциплинарного регламента Российского футбольного союза, Джикии грозит дисквалификация от двух до четырех матчей, а также штраф в размере 50 тыс. рублей. На 65-й минуте нападающий красно-белых Квинси Промес не реализовал пенальти. "Спартак" с 54 очками занял третье место. Благодаря победе "Крылья Советов" набрали 32 очка и заняли 12-е место, избежав участия в стыковых матчах.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров считает, что "Крыльям Советов" не везло в прошедшем сезоне РПЛ. "Сейчас клуб вышел на другой уровень - два сезона в РПЛ, болельщики хотят большего, конечно, есть переживания, что такую команду разберут, - сказал Азаров журналистам. - Нельзя сказать, где более "валидольно" - на поле или в межсезонье. Мы не можем по ценнику конкурировать с "Зенитом" или московскими командами, посмотрите, какие траты они несут. Мы стараемся сохранить всех игроков. Всегда ждем наилучших результатов, в этом году немного не везло. Я бы хотел, чтобы клуб был в пятерке и чтобы [тольяттинский] "Акрон" играл в РПЛ".

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Полузащитник "Спартака" Руслан Литвинов отметил, что разочарован итоговым местом команды в чемпионате. "Я недоволен бронзой. Упустили возможность побороться за чемпионство и второе место, упустили много очков, и в этом мы сами виноваты, - сказал он журналистам. - Я знал счет в параллельном матче, но для нас не было разницы, мы хотели порадовать болельщиков в последнем туре. Сегодня у нас не получалось реализовать свои моменты, а "Крылья Советов" нашли момент для удара и забили".

Вице-спикер Госдумы и болельщик "Спартака" Александр Жуков назвал блеклым финиш команды в РПЛ. "Нужно существенно улучшать игру, усиливать состав, нужен хороший нападающий, центральный защитник, не очень удачно играли вратари. "Спартаку" нужно усиление", - сказал Жуков ТАСС. По мнению бывшего главного тренера сборной России Юрия Семина, "Спартак" провел неудачный сезон. "Привыкли, что "Спартак" [Олега] Романцева в каждом сезоне обязательно что-нибудь выигрывал - либо кубок, либо чемпионат. Но это особенная команда, у нее громадное количество болельщиков. И когда сезон этот клуб заканчивает без титулов, то он, на мой взгляд, является неудачным", - отметил Семин в беседе с корреспондентом ТАСС.

Красно-белые в последний раз были в тройке лучших чемпионата России в сезоне-2020/21, когда заняли второе место.

"Пари НН" и "Факел" сыграют в стыковых матчах

В других матчах дня "Пари НН" дома победил подмосковные "Химки" со счетом 2:0, воронежский "Факел" в гостях уступил "Зениту" (0:1). "Пари НН" занял 13-е место в турнирной таблице, набрав 30 очков, "Факел" с таким же количество очков расположился на 14-й позиции.

В стыковых матчах за право выступить в РПЛ в следующем сезоне "Факел" сыграет с занявшим четвертое место в Первой лиге красноярским "Енисеем". "Пари НН" встретится с финишировавшей на пятой строчке в Первой лиге московской "Родиной". Матчи пройдут 7 и 10 июня, первые встречи будут сыграны на домашних стадионах команд Первой лиги.

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Третье место в Первой лиге заняла владикавказская "Алания", но клуб не получил лицензию для выступления в РПЛ и не сможет сыграть в стыковых матчах.

Также в субботу "Локомотив" на своем поле победил "Торпедо" (3:1), грозненский "Ахмат" дома сыграл вничью с "Краснодаром" (2:2), московское "Динамо" на выезде уступило "Оренбургу" (0:3), "Сочи" в гостях проиграл екатеринбургскому "Уралу" (0:1).

Лучшие футболисты

Нападающий "Зенита" Малком стал лучшим бомбардиром чемпионата России сезона-2022/23. Всего на счету бразильского форварда 23 гола в 27 матчах. Второе место занял нидерландский нападающий "Спартака" Квинси Промес, забивший 20 голов (27 матчей). Тройку лидеров замкнул форвард ЦСКА Федор Чалов (19 голов, 30 матчей). Больше Малкома в одном сезоне в истории чемпионатов России забивали только Олег Веретенников (25 в сезоне-1995) и ивуариец Сейду Думбия (28 в сезоне-2011/12). В сезоне-2011/12 команды провели по 44 матча, он длился полтора года перед переходом на систему "осень - весна".

Лучшим ассистентом сезона стал армянский полузащитник "Краснодара" Эдуард Сперцян, на счету которого 12 результативных передач. Второе место с 9 передачами делят трое: бразильский полузащитник Клаудиньо ("Зенит"), нападающие Максим Глушенков ("Локомотив") и Александр Соболев ("Спартак"). На третьем месте расположился полузащитник "Динамо" Арсен Захарян - 7 передач.

Чемпионат России по футболу сезона-2022/23

1

"Зенит"

30

21

7

2

70

74

20

54

2

ЦСКА

30

17

7

6

58

56

27

29

3

"Спартак"

30

15

9

6

54

60

38

22

4

"Ростов"

30

15

8

7

53

48

44

4

5

"Ахмат"

30

15

5

10

50

51

39

12

6

"Краснодар"

30

13

9

8

48

62

46

16

7

"Оренбург"

30

14

4

12

46

58

55

3

8

"Локомотив"

30

13

6

11

45

54

46

8

9

"Динамо"

30

13

6

11

45

49

45

4

10

"Сочи"

30

11

5

14

38

37

54

-17

11

"Урал"

30

10

6

14

36

33

45

-12

12

"Крылья Советов"

30

8

8

14

32

32

45

-13

13

"Пари НН"

30

8

6

16

30

33

50

-17

14

"Факел"

30

6

12

12

30

36

48

-12

15

"Химки"

30

4

6

20

18

25

67

-42

16

"Торпедо"

30

3

4

23

13

22

61

-39

  

Теги:
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