"Вегас" повел в финальной серии плей-офф НХЛ с "Флоридой". Барбашев сделал передачу

Первая встреча финала Кубка Стэнли завершилась победой "Вегаса" со счетом 5:2

ТАСС, 4 июня. "Вегас" дома обыграл "Флориду" со счетом 5:2 в первом матче финальной серии плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джонатан Маршессо (18-я минута), Ши Теодор (31), Зак Уайтклауд (47), Марк Стоун (54) и Райлли Смит (59). У проигравших голы забили Эрик Стаал (10) и Энтони Дюклер (40). Российский нападающий "Вегаса" Иван Барбашев сделал результативную передачу. Вратарь "Флориды" Сергей Бобровский отразил 29 бросков из 33.

Смит продлил голевую серию в финалах плей-офф НХЛ до трех матчей, ранее он забрасывал в четвертой и пятой встречах финала Кубка Стэнли 2018 года против "Вашингтона". Более длительные серии за последние 40 лет были только у канадцев Марио Лемье (7 игр), Уэйна Гретцки (6), Райана О'Райлли, Брайана Проппа и россиянина Сергея Федорова (все - по 4).

"Флорида" впервые проиграла в нынешнем плей-офф, когда открывала счет по ходу матча. "Вегас" повел в серии до четырех побед со счетом 1-0. Следующий матч пройдет 6 июня в Лас-Вегасе.

По итогам регулярного чемпионата "Вегас" стал победителем Западной конференции и Тихоокеанского дивизиона, в первом раунде плей-офф команда обыграла "Виннипег" (4-1), во втором - "Эдмонтон" (4-2), в третьем - "Даллас" (4-2). "Флорида" заняла четвертое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. В предыдущих раундах "Флорида" была сильнее "Бостона" (4-3), "Торонто" (4-1) и "Каролины" (4-0).